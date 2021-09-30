Тренер обыгравшего «Реал» «Шерифа» назвал причины упадка российского футбола

Главный тренер молдавского «Шерифа», обыгравшего испанский «Реал», Юрий Вернидуб порассуждал о проблемах футбола в России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению украинского специалиста, развитию этого вида спорта в стране мешает наличие лимита на легионеров. Он также выразил уверенность, что руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) рано или поздно придет к отмене ограничений.

Еще одной причиной упадка футбола в России Вернидуб назвал завышенные зарплаты игроков. При этом он подчеркнул, что данный вопрос должны решать руководители клубов.

Во вторник, 28 сентября, «Шериф» на выезде обыграл мадридский «Реал» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В стартовой встрече турнира клуб из Тирасполя дома победил донецкий «Шахтер» (2:0). «Шериф» в нынешнем сезоне дебютировал в главном европейском футбольном турнире, в обоих матчах в составе клуба не было ни одного молдаванина.

10 сентября против отмены лимита на легионеров в РПЛ высказался президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, отмена ограничений не позволит национальной команде претендовать на участие в Олимпийских играх в ближайшие годы.