Футболист сборной России заявил о готовности к понижению зарплаты

Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Максим Осипенко прокомментировал возможное понижение зарплат из-за отмены лимита на легионеров. Слова спортсмена приводит «РБ Спорт».

Осипенко заявил о готовности к снижению доходов. «Если упадут — значит, так будет правильно. Я не углублялся и не особо об этом думал. Я буду так же играть в футбол», — отметил спортсмен. При этом игрок подчеркнул, что не вникал в суть возможной отмены лимита, но положительно относится к конкуренции с иностранцами.

10 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта высказался об идее отмены лимита на легионеров. Он обратил внимание, что сборная России по футболу не выступает на Олимпийских играх с 1988 года. При этом Путин выразил мнение, что если в российских клубах будет много иностранцев, то национальная команда продолжит пропускать Игры.

С идеей об отмене лимита на легионеров выступил Российский футбольный союз (РФС). Глава организации Александр Дюков 25 августа подтвердил, что клубам предложено отказаться от ограничений на иностранных игроков. В Российской Премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров по схеме «8+17» (восемь иностранных футболистов и 17 россиян в заявке). Впервые ограничения на футболистов из-за рубежа были введены в 2005 году.

Осипенко дебютировал за сборную России 8 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 против сборной Мальты (2:0). 27-летний футболист до «Ростова» играл за «Иртыш», «Факел» и «Тамбов».

