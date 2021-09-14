Бывший глава ФИФА Блаттер высказался о лимите на легионеров в чемпионате России

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил за отмену лимита на легионеров в РПЛ

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер оценил необходимость наличия лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Функционер высказался в интервью «Известиям».

По мнению швейцарца, отказ от ограничений поможет чемпионату прогрессировать. «Иностранные футболисты в команде очень нужны, чтобы придать жизни и красоты игре», — добавил Блаттер. Он также добавил, что российские игроки смогут повысить свой уровень, выступая вместе с сильными иностранцами.

10 сентября против возможной отмены лимита на легионеров в российском футболе выступил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что отечественных футболистов не было на Олимпиаде с 1988 года. Отмена лимита, по мнению лидера страны, отрицательно скажется на сборной России.

23 августа отказаться от лимита на легионеров предложил РФС. Клубы РПЛ получили соответствующие письма от организации. В настоящее время в элитном дивизионе действует ограничение на количество иностранных игроков в заявке на сезон. Допускается на больше восьми легионеров.