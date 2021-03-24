Бывшему главе ФИФА Блаттеру назначили новое отстранение от футбола

Судебная палата независимого комитета по этике признала экс-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера виновным в нарушении кодекса организации. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Блаттеру и бывшему генеральному секретарю организации Жерому Вальке будет запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение шести лет и восьми месяцев.

Таким образом, Блаттеру и Вальке назначили новые отстранения, и эти запреты начнут действовать после окончания срока действия предыдущих. В связи с коррупцией нынешняя дисквалификация Блаттера истекает в осенью 2021 года, Вальке — 2025 года.

Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул пост в июне 2015-го в связи с коррупционным скандалом, тогда же его отстранили от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков возглавлявшему в то время УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации функционера сократили до шести лет.