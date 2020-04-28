Названы самые ненавистные футбольные личности мира

Издание FourFourTwo на своем сайте назвало список самых ненавистных личностей в мировом футболе.
Первую строчку в рейтинге занял бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. На втором месте расположился главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, на третьем — бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер, нанесший травму шейных позвонков игроку сборной Франции Патрику Баттистону в полуфинале чемпионата мира-1982.
Единственным россиянином в рейтинге стал владелец «Челси» Роман Абрамович. Он расположился на 25-й строчке.
Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул пост в июне 2015-го в связи с коррупционным скандалом, тогда же его отстранили от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков возглавлявшему в то время УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации функционера сократили до шести лет.