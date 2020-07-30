В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News.

По данным газеты Tages-Anzeiger, дело было возбуждено и против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Уточняется, что Инфантино и Арнольд были участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии Майклом Лаубером, покинувшим этот пост ранее в июле. Встречи проходили на фоне расследования дел о коррупции в ФИФА.

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В июне 2017 года сообщалось, что прокуратура Швейцарии занимается расследованием 25 дел о коррупции в ФИФА. Было найдено 178 сообщений об операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Тогда Лаубер отказывался называть фамилии фигурантов расследования, однако, по некоторым данным, в их число входили бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке, а также Франц Беккенбауэр, который возглавлял организационный комитет чемпионата мира 2006 года в Германии.