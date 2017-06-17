Прокуратура Швейцарии сообщила о расследовании 25 дел о коррупции в ФИФА

Прокуратура Швейцарии занимается расследованием 25 дел о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает агентство Assotiated Press со ссылкой на генерального прокурора страны Михаэля Лаубера.

Ведомство проводит анализ данных. В настоящий момент найдено 178 сообщений об операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег. При этом Лаубер отказался называть фамилии фигурантов расследования.

По информации источника, в их число входят бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке, а также Франц Беккенбауэр, который возглавлял организационный комитет чемпионата мира 2006 года в Германии.

Также прокуратура занимается расследованием результатов выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которые пройдут в России и Катаре соответственно.

В мае швейцарская полиция по запросу Министерства юстиции США задержала по подозрению в коррупции семь высокопоставленных чиновников организации. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По версии следствия, за 20 лет деятельности функционеры получили около 150 миллионов долларов взяток.

В итоге пост президента организации покинул Йозеф Блаттер. После этого ФИФА объявила о начале внутреннего расследование, которое длилось 22 месяца.