СМИ назвали потраченную ФИФА сумму на внутреннее расследование о коррупции

Международная федерация футбола (ФИФА) потратила на расследование о коррупции внутри организации около 80 миллионов фунтов стерлингов (92,8 миллиона евро). Об этом сообщает The Daily Mail.

Юридические процедуры длились 22 месяца, было рассмотрено порядка 2,5 миллиона документов и опрошены многочисленные свидетели. Дороговизна расследования связана с большим объемом изученной информации. Как отмечает издание, подробный отчет и краткие выводы будут опубликованы в конце апреля.

О внутренней проверке было объявлено в июне 2015 года после начала расследования прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США, которые заявили о многочисленных случаях коррупции в ФИФА.

За месяц до этого разгорелся крупнейший в истории федерации скандал. В отеле в Цюрихе швейцарская полиция по запросу американской стороны задержала по подозрению в коррупции семь высокопоставленных чиновников ФИФА. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. В итоге пост президента организации покинул Йозеф Блаттер.