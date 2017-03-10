ФИФА подтвердила недопуск Мутко до выборов в совет организации

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила недопуск президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко до участия в выборах в совет организации. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Чиновник не будет принимать участия в выборах из-за занимаемого поста вице-премьера правительства России. Как отмечается в заявлении, один из базовых принципов ФИФА — это политическая нейтральность и недопущение вмешательства правительств стран в работу организации. Претендент на место в совете не может быть часть правительственного аппарата, и в этой связи кандидатура Мутко была признана неприемлемой.

Информация о недопуске Мутко до выборов появилась 10 марта. Как сообщила The Washington Times, российский чиновник провалил проверку из-за того, что совмещает пост главы РФС с должностью вице-премьера России.

Мутко входил в совет организации с 2009 года.