Мутко прокомментировал решение о его недопуске до выборов в совет ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) о его недопуске до участия в выборах в совет организации. Слова чиновника приводит в пятницу, 10 марта, ТАСС.

«Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введен новый критерий — политической нейтральности. Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право», — заявил Мутко.

Он отметил, что не собирается подавать апелляцию на решение организации.

Ранее 10 марта СМИ сообщили, что Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и не сможет баллотироваться на выборы в совет организации. Сообщалось, что он провалил ее из-за того, что совмещает посты главы РФС и вице-премьера России.

Мутко входил в совет организации с 2009 года.