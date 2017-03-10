Песков отказался комментировать недопуск Мутко к выборам ФИФА

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать недопуск заместителя председателя правительства России, главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко к выборам в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 10 марта.

«Нет, это не вопрос для комментария Кремля», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее в пятницу The Washington Times сообщила, что Мутко не сможет баллотироваться на выборах в совет ФИФА, так как не прошел проверку на соответствие требованиям организации. По данным газеты, препятствием для участия в выборах стало совмещение им работы вице-премьером России с постом главы РФС.

Мутко заявил, что не собирается обжаловать решение организации. «Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введен новый критерий — политическая нейтральность», — отметил он.

Мутко входил в исполком ФИФА с 2009 года.