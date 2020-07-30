ФИФА пообещала сотрудничать со следствием по делу Инфантино

Международная федерация футбола (ФИФА) пообещала сотрудничать со следствием по делу президента организации Джанни Инфантино. Об этом сообщается в заявлении на сайте ФИФА.

«ФИФА признает решение Специального федерального государственного прокурора Швейцарии о начале расследования в отношении встреч с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера», — говорится в сообщении. Уточняется, что содействие в расследовании будет оказано в полной мере.

О том, что в отношении Инфантино в Швейцарии возбуждено уголовное дело, стало известно ранее 30 июля. Сообщалось также, что дело было возбуждено и против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Инфантино и Арнольд якобы были участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии.

В июне 2017 года сообщалось, что прокуратура Швейцарии занимается расследованием 25 дел о коррупции в ФИФА. Было найдено 178 сообщений об операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок.