Бывшего президента ФИФА Блаттера госпитализировали

Бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает Blick.

По информации издания, состояние 84-летнего Блаттера оценивается как тяжелое, однако угрозы жизни нет. По словам дочери Коринн Блаттер Анденматтен, состояние бывшего главы ФИФА с каждым днем улучшается, но ему требуется отдых. Причина госпитализации не называется.

В декабре прошлого года Блаттер переболел коронавирусом. Тогда он рассказал изданию The Athletic, что почувствовал недомогание и обратился к врачу, который отправил его в больницу.

Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул пост в июне 2015-го в связи с коррупционным скандалом, тогда же его отстранили от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков возглавлявшему в то время УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации функционера сократили до шести лет.

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