Каррера поздравил «Спартак» с сенсационной победой над «Наполи» в Лиге Европы

Бывший тренер «Спартака» Каррера о победе над «Наполи» в Лиге Европы: очень рад

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на сенсационную победу красно-белых над Наполи в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Итальянец поздравил москвичей и отметил, что очень рад этому результату. Он также добавил, что смотрел только второй тайм. однако и этого времени специалисту хватило для того, чтобы понять, что «Спартак» показывает хороший футбол.

«Спартак» одержал сенсационную победу ранее в четверг, 30 сентября. Москвичи проигрывали по ходу матча, но во втором тайме забили три мяча и завершили игру в свою пользу.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы. Под руководством итальянского тренера московский клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.