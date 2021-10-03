«Спартак» на выезде обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Спартак» со счетом 1:0 победил «Ахмат» в матче десятого тура РПЛ, гол забил Соболев

Московский «Спартак» на чужом поле победил грозненский «Ахмат» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Обыграть соперника красно-белым позволил гол Александра Соболева, который отличился в концовке первого тайма.

Выездная победа принесла «Спартаку» 16 очков, команда находится на седьмом месте в турнирной таблице. В активе« Ахмата» 12 очков, клуб находится на 11-й позиции.

«Спартак» в следующем туре 16 октября на своем поле сыграет с «Динамо». «Ахмат» днем позже на выезде встретится с «Химками».