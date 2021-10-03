Стало известно о возможном избиении фанатов «Спартака» на игре с «Ахматом»

РПЛ проведет проверку по инциденту с избиением двух фанатов «Спартака» в Грозном

На матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и «Спартаком» могло произойти избиение двух болельщиков московской команды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео в социальных сетях.

Как стало известно, информация проверяется руководством столичной команды. К процессу также подключилась РПЛ. Известно, что к болельщикам могли применить силу люди в черной форме в подтрибунном помещении.

Матч прошел в воскресенье, 3 октября, в Грозном и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в составе победителей забил Александр Соболев.

«Спартак» одержал вторую победу подряд в РПЛ и вышел на седьмое место в чемпионате. «Ахмат» занимает 11-ю строчку.