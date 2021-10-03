«Локомотив» проиграл худшей команде РПЛ

«Локомотив» на своем поле проиграл «Ростову» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев гол на счету Константина Марадишвили. Кроме того, автоголом отметился нападающий железнодорожников Джирано Керк. У ростовчан отличился Дмитрий Полоз.

«Локомотив» с 17 очками находится на четвертом месте. «Ростов» перед стартом игры был худшей командой РПЛ, клуб занимал последнее место. Теперь ростовчане имеют в активе девять очков и находятся на 13-й позиции.

«Локомотив» в следующем туре 16 октября на выезде сыграет с «Рубином». «Ростов» в тот же день на чужом поле встретится с «Сочи».