Футболист сборной России пропустит матчи отбора ЧМ-2022

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов получил травму и не сыграет за сборную России

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов не сможет принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии и Словении. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Хавбек получил травму, находясь в расположении клуба, и не поможет национальной команде. 32-летний полузащитник также не принял участия в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, который завершился вничью.

2 октября стало известно, что другой игрок национальной команды Илья Самошников получил повреждение. Полузащитник Рубина травмировался во время матча чемпионата России против «Нижнего Новгорода».

Сборной России предстоят два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября команда сыграет со Словакией дома, а через три дня на выезде встретится со Словенией.