Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Арсенал
Тула
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
Химки
Россия - Премьер-Лига • 10-й тур
ЦСКА
Москва
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
Краснодар
Россия - Премьер-Лига • 10-й тур
Торино
Турин
Сегодня
19:00 (Мск)
Ювентус
Турин
Италия - Серия А • 7-й тур
Атлетико М
Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Барселона
Испания - Примера • 8-й тур
Последние новости
На Украине рассказали о «слепоте» российского «Циркона»
Захарова прокомментировала блокировку белорусской «Комсомольской правды»
Россиянин с молотком угрожал ребенку на детской площадке и попал на видео
В Афганистане создали батальон террористов-смертников
В МГУ прокомментировали слова отца девятилетней студентки об угрозах отчисления
На Москву надвинулась «барическая гора»
Стоимость «Доширака» в интернете выросла до десятков тысяч рублей
Кудрин дал россиянам совет по работе
Жириновский предложил переименовать президента России в Верховного правителя
Новости партнеров

Футболист сборной России получил травму перед матчами отбора к ЧМ

Вызванный на матчи отбора к ЧМ игрок сборной России Самошников получил травму голеностопа
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полузащитник сборной России и казанского «Рубина» Илья Самошников получил травму в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода». Об этом сообщается в официальном Twitter казанцев.

Футболист был заменен на 23-й минуте встречи после того, как один из игроков соперника наступил ему на голеностоп. Степень серьезности повреждения 23-летнего Самошникова пока не уточняется.

Как Россия пережила кризис 2008 года и влюбилась в хипстеров
Читать

Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счетом 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Николай Калинский, реализовавший пенальти.

Самошников был вызван в состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команд Словакии и Словении. 8 октября сыграет со Словакией дома, а через три дня на выезде встретится со Словенией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дебютант РПЛ одержал победу над «Рубином»
Глушакова вернули в сборную России
Карпин отреагировал на отказ Дзюбы играть за сборную России
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
03:19 6 августа

Пытавшихся вернуть Тимановскую на родину тренеров выгнали из Олимпийской деревни

19:5329 сентября

От Тутберидзе к Плющенко ушел еще один фигурист

19:1629 сентября

Петр Ян оценил доставшегося ему вместо Стерлинга соперника

Спорт00:03 1 августа
Кимия Ализаде (слева)

«Нужно было начать новую жизнь»

Как на Олимпиаде в Токио появилась сборная беженцев и от чего сбежали эти спортсмены?
18:4629 сентября

Легенда сборной России придумал для «Зенита» способ победить «Реал»

18:1629 сентября

В КХЛ объяснили недопуск финскими властями шести хоккеистов «Ак Барса» к матчу

17:5529 сентября

Чемпион Испании заинтересовался игроком «Зенита»

Спорт00:0330 июля
Сборная ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр

«Проверьте их на допинг!»

Почему россияне терпят нападки на Олимпиаде в Токио и за что их хвалят иностранцы
17:3629 сентября

Финские власти запретили шести хоккеистам «Ак Барса» играть в матче КХЛ

17:0529 сентября

Футболисты из Ингушетии избили судей после матча

16:3229 сентября

Игроков ПСЖ обвинили в неуважении к Месси из-за испачканной футболки

Россия
Что изменится в жизни россиян в октябре.
Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
«Надо было погибать там»
Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
«Врачи не верили, что выживу»
Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
Все материалы
Мир
Дефицит демократии.
В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
«Меркель оставляет после себя бедлам»
В бундестаг идут пророссийские националисты. Как изменится Германия после выборов?
«Ислам станет игрушкой в руках террористов»
Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Все материалы
Бывший СССР
«Пара метких выстрелов, и получили бы другой расклад»
30 лет назад СССР еще можно было спасти. Почему этого не произошло?
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
Все материалы
Экономика
Тиньков урегулировал спор с США на 506 миллионов долларов
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
«Роснефть» направит на дивиденды 191 миллиард рублей
Токсичный миноритарий.
Новый виток в деле Natura Siberica
Названо новое препятствие для восстановления мировой экономики
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Жители европейской страны отказались покупать обычные машины
Все материалы
Силовые структуры
Илья Сачков«Легко назначать шпионами»
Основателя Group-IB обвинили в госизмене. Почему таких дел в России становится все больше?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Видеть цель, не замечать препятствий»
Какие испытания проходят бойцы российского спецназа, чтобы попасть в его элиту
Илья СачковОснователя Group-IВ Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Все материалы
Наука и техника
В Samsung придумали способ копировать человеческий мозг.
Как искусственный интеллект изменит технологии будущего?
Партнерский материал
Рассеянный склероз.
Что общего с забывчивостью?
Советская контратака в деревне, Западный фронт, октябрь 1941 года«Катастрофы можно было избежать»
Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом
Все материалы
Спорт
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Все материалы
Культура
В Москве прошло прощание с киноведом Кириллом Разлоговым
Встали и пошли.
Нашествие зомби, грызня миллиардеров и борьба матери-одиночки в лучших сериалах октября
Эминем открыл свой ресторан в Детройте
Большой кусь.
В прокат вышел «Веном 2». Что сделало его лучше супергеройских фильмов Marvel?
Устроившего стрельбу на Красной площади акциониста проверят на вменяемость
Бог из машины.
В прокат выходит фильм «Титан» о забеременевшей от автомобиля убийце. Почему он победил в Каннах?
Директор Моргенштерна раскрыл подробности о заработке артистов
Все материалы
Интернет и СМИ
В Кремле прокомментировали блокировку «Комсомольской правды» в Белоруссии
«У нас были цели в России»
Хакеры из Ирана слили данные сотен тысяч россиян. Кто они и почему их ненавидят США?
В Group IB пообещали «держать удар» после ареста основателя по делу о госизмене
Российская IT-сфера получила поддержку государства.
Что это значит для граждан и готовы ли они к цифровому скачку?
Масляков рассказал об отношении к критике КВН
«Это сводит меня с ума»
Блогерша делает макияж и рассказывает о каннибалах и расчленителях. Почему это смотрят миллионы?
Масляков раскрыл свое отношение к проекту «Игра» с бывшими кавээнщиками
Все материалы
Ценности
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Японская принцесса отказалась от семейных денег ради свадьбы с простолюдином
Женщина сходила на йогу и попала в больницу на две недели
Мужчина влюбился в девушку из рекламы ритуальных услуг, нашел ее и обручился
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Мужчина сыграл свадьбу с рисоваркой
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.
Как их дерзкий план превратился в комедию?
Все материалы
Rolls-Royce назвал своих покупателей самыми молодыми из всех марок концерна BMW
Лучшее автомобильное видео сентября 2021
Самолет летит сквозь тоннель, а на Шкоду садится вертолет
Tesla начала брать подписку о неразглашении с бета-тестеров автопилота
КАМАЗ-гостиница — не думали, что такое возможно?
Видео: российский грузовик превратили во внедорожный отель
Hyundai может перенести производство вседорожника Palisade в США
Посмотрите на редкие Porsche из России
Самые интересные экземпляры российского Porsche-клуба
Австралийский врач хочет зарегистрировать Nissan GT-R как скорую помощь
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
Жителей Ингушетии с лучшим огородом наградили миллионом рублей
Россиянин спас от гибели краснокнижного орлана-белохвоста в Череповце
Все материалы