Футболист сборной России получил травму перед матчами отбора к ЧМ

Полузащитник сборной России и казанского «Рубина» Илья Самошников получил травму в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода». Об этом сообщается в официальном Twitter казанцев.

Футболист был заменен на 23-й минуте встречи после того, как один из игроков соперника наступил ему на голеностоп. Степень серьезности повреждения 23-летнего Самошникова пока не уточняется.

Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счетом 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Николай Калинский, реализовавший пенальти.

Самошников был вызван в состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команд Словакии и Словении. 8 октября сыграет со Словакией дома, а через три дня на выезде встретится со Словенией.