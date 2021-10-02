Дебютант РПЛ одержал победу над «Рубином»

«Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ, пенальти реализовал Калинский

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над казанским «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Николай Калинский, реализовавший пенальти.

После десяти туров «Нижний Новгород», для которого сезон-2021/2022 стал дебютным в РПЛ, поднялся на седьмое место, набрав 14 очков. «Рубин» занимает восьмое место, имея в активе такое же количество очков, но уступая по дополнительным показателям.

В следующем туре казанцы 16 октября примут московский «Локомотив». Днем позже Нижний Новгород на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

