«Динамо» проиграло дебютанту РПЛ в матче с двумя незабитыми пенальти

«Динамо» на своем поле проиграло «Нижнему Новгороду» в матче седьмого тура РПЛ

Московское «Динамо» на своем поле проиграло «Нижнему Новгороду» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 12 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе москвичей голом отметился Денис Макаров. У нижегородцев забитые мячи на счету Игоря Горбунова и Николая Калинского.

Зрители увидели два незабитых пенальти. У гостей выше ворот с 11-метровой отметки пробил Тимур Сулейманов, а с ударом форварда хозяев Клинтона Нжи справился вратарь.

Победа позволила новичку РПЛ «Нижнему Новгороду» набрать 11 очков и выйти на шестое место в чемпионате. У «Динамо» на два очка больше, клуб находится на четвертой позиции.

В следующем туре «Динамо» 19 сентября на выезде сыграет с «Сочи». «Нижний Новгород» в тот же день дома примет тульский «Арсенал».