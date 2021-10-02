Появилось видео матча ЦСКА и «Краснодара» со скандальным эпизодом

В концовке матча ЦСКА и «Краснодара» арбитр не назначил пенальти в ворота «армейцев»

В сети появилось видео матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Краснодаром». Ролик доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В самой концовке матча случился скандальный эпизод: арбитр Владимир Москалев не назначил пенальти в ворота «армейцев». Эпизод с попаданием мяча в руку защитника ЦСКА Игоря Дивеева был просмотрен с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Позже в «Краснодаре» отреагировали на решение Москалева. Как передает «Чемпионат.com», гендиректор клуба Владимир Хашиг переадресовал вопрос об эпизоде с пенальти Василию Казарцеву — именно он работал на VAR.

После десяти матчей РПЛ у обеих команд по 17 очков. Краснодар занимает четвертую строчку в турнирной таблице, ЦСКА — пятое место.