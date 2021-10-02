«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ

Столичное «Динамо» принимало у себя самарские «Крылья Советов» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гости отличились на 23-й минуте матча. Гол на счету российского полузащитника «Крыльев» Романа Ежова. Он воспользовался передачей партнера со своей половины поля, убежал от двух защитников бело-голубых и поразил ворота Игоря Лещука.

Москвичи проиграли команде из Самары после серии из двух побед. Сперва «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Сочи», а затем последовала победа над казанским «Рубином» со счетом 2:0.

Подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от лидера чемпионата «Зенита» составляет лишь четыре очка. Сине-бело-голубые имеют матч в запасе.

Самарчане занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.