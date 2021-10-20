«Спартак» растерял преимущество в два мяча и проиграл «Лестеру» в ЛЕ

«Спартак» проиграл «Лестер Сити» со счетом 3:4 в матче группового этапа Лиги Европы

Московский «Спартак» проиграл английскому «Лестер Сити» со счетом 3:4 в матче группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена». Счет открыли хозяева: гол забил нападающий красно-белых Александр Соболев. Джордан Ларссон отличился на 44-й минуте. В концовке тайма форвард «Лестера» Патсон Дака сократил отставание в счете.

Во втором тайме красно-белые растеряли преимущество. Дака сперва сравнял счет, а затем вывел свою команду вперед, оформив хет-трик. На 78-й минуте африканец снова забил, сделав счет 4:2 в пользу англичан. В конце основного времени матча красно-белые сократили отставание, но не сумели сравнять счет. «Спартак» потерпел второе поражение в рамках группового этапа ЛЕ. Итоговый счет — 4:3 в пользу «Лестера».

Команды снова встретятся в четвертом туре группового этапа. Ответный матч пройдет 4 ноября в Лестере.

«Спартак» выступает в группе C. В квартете москвичам помимо «Лестера» противостоят польская «Легия» и итальянский «Наполи».