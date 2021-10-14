Жирков вспомнил о желании перейти в «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о том, куда хотел уйти из лондонского «Челси». Интервью со спортсменом опубликовано на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.

Игрок вспомнил о желании перейти в «Спартак». Футболист рассказал, что просил владельца «Челси» Романа Абрамовича отпустить его в московскую команду, но тот ответил отказом. «Не знаю, связано ли это с деньгами или у них были какие-то свои договоренности. Оказался в "Анжи"», — рассказал Жирков.

Россиянин также отметил, что «Спартак» был заинтересован в его покупке. Жирков рассказал, что встречался с Валерием Карпиным, который тогда возглавлял красно-белых.

Жирков перешел из «Челси» в «Анжи» в 2011-м. В махачкалинской команде он провел два года. С июня 2021-го полузащитник находится без клуба. Его последней командой был петербургский «Зенит».