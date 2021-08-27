В сборной России объяснили запрет Жиркову тренироваться на базе команды

Бывшего защитника сборной России Юрия Жиркова попросили покинуть базу национальной команды в Новогорске из-за ковидных ограничений. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал пресс-атташе сборной Самвел Авакян, его слова приводит ТАСС.

Авакян объяснил, что начальник команды Сергей Куличенко попросил тренера футболиста выстроить график тренировок так, чтобы Жирков не пересекался с игроками сборной России. Отмечается, что в случае необходимости Жирков сможет вернуться в Новогорск после окончания сбора.

«Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов исполкома Российского футбольного союза Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе», — сказал Авакян.

Ранее 27 августа журналист Илья Казаков в колонке для «Спорт-Экспресса» написал, что Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной. Футболист подтвердил изданию эту информацию.

Жирков травмировался, выступая за сборную России на минувшем чемпионате Европы. Он не получил вызов в команду на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022. Защитник находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с петербургским «Зенитом».