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Карпин ответил на вопрос о Жиркове в сборной фразой «не знаем, живой он или нет»

Тренер сборной России Валерий Карпин объснил невызов 37-летнего Юрия Жиркова в команду
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Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о возможности вызвать в команду полузащитника Юрия Жиркова.

Карпин обратил внимание на то, что 37-летний футболист на данный момент не выступает ни за один клуб. «Как можно вызывать человека так, не видя его игры и тренировки? Мы не знаем, живой он или нет», — объяснил невызов игрока фразой тренер.

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Ранее 16 августа тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды на сентябрьские матчи. Жирков в число вызванных игроков не вошел.

Жирков стал самым возрастным футболистом в истории сборной России, приняв участие в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы против Бельгии. Защитнику на момент встречи исполнилось 37 лет и 296 дней. Российская сборная проиграла бельгийцам со счетом 0:3, а Жирков пропустил остаток турнира из-за травмы.

В сентябре сборной России предстоят матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Команда сыграет против Хорватии (1 сентября) и Кипра (4 сентября).

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