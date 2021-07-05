Жирков назвал виновных в провале сборной России на Евро

Защитник сборной России Юрий Жирков назвал виновных в провале команды на чемпионате Европы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что вина лежит на всех игроках, поэтому ему непонятна критика в адрес главного тренера Станислава Черчесова. «Футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, ответственность за это несет вся команда», — подчеркнул Жирков.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете B. Команда потерпела два разгромных поражения от Бельгии и Дании и одержала одну победу над Финляндией.

Жирков стал самым возрастным футболистом в истории сборной России, приняв участие в стартовом матче группового этапа против Бельгии. Защитнику на момент встречи исполнилось 37 лет и 296 дней. Российская сборная проиграла бельгийцам со счетом 0:3, а Жирков пропустил остаток турнира из-за травмы.



