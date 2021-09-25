Жирков сделал заявление о дальнейшей карьере

Бывший полузащитник Зенита и сборной России Юрий Жирков высказался о дальнейшей карьере. Игрок сделал заявление в интервью «Матч ТВ».

Футболист отметил, что ждет предложения от команд. Если она поступят, он готов поиграть еще год. В противном случае хавбек завершит карьеру. Он также отметил, что пока с ним не связывались профессиональные клубы.

27 августа стало известно что Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России в Новогорске. Позже в национальной команде объяснили, что это связано с ковидными ограничениями.

Контракт пятикратного чемпиона России Жиркова с «Зенитом» истек 1 июля. С того момента 38-летний игрок находится в статусе свободного агента. На его счету два гола в 104 матчах в составе сборной России.