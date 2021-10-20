В сети появились лучшие моменты матча «Спартака» и «Лестера» в Лиге Европы

В сети появилось видео поражения «Спартака» от «Лестера» в Лиге Европы

В сети появилось видео лучших моментов матча третьего тура группового этапа «Лиги Европы» между московским «Спартаком» и английским «Лестер Сити». Ролик доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Красно-белые потерпели поражение дома. «Спартак» удачно начал встречу, дважды поразив ворота соперника. Голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон.

«Спартак» вел в счете с разницей в два гола до конца первого тайма. Перед перерывом «Лестер» один мяч отыграл — отличился замбийский форвард клуба Патсон Дака. Во втором тайме он отличился еще трижды и оформил покер. За четыре минуты до конца основного времени матча красно-белые один мяч отыграли, но не сумели уйти от поражения. Итоговый счет — 4:3 в пользу «Лестера».

Команды снова встретятся в четвертом туре группового этапа. Ответный матч пройдет 4 ноября в Лестере.