Появилось видео сенсационной победы «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы

Опубликован ролик с лучшими моментами встречи Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи»

Видеообзор матча второго тура Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Наполи» появился в сети. Ролик опубликован на канале «Матч ТВ» в YouTube.

Игра прошла в четверг, 30 сентября, и завершилась сенсационной победой москвичей со счетом 3:2. Россияне пропустили на 12-й секунде, но во втором тайме забили трижды. Дубль на счету Квинси Промеса, еще один мяч забил Михаил Игнатов.

Главный арбитр встречи Иван Кружляк по ходу встречи удалил двух футболистов. На 29-й минуте поле за грубый фол покинул защитник «Наполи» Мариу Руй. В концовке встречи второе предупреждение получил защитник красно-белых Максимилиан Кофрие.