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«Спартак» захотел вернуть заподозренного в поножовщине голландца

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Фото: DAVID KLEIN / Reuters

Московский «Спартак» захотел вернуть полузащитника сборной Голландии Квинси Промеса. Об этом РИА Новости рассказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

По его словам, переговоры с амстердамским «Аяксом», которому принадлежит игрок, уже идут. Стороны находятся в контакте.

Промес был арестован 13 декабря и отпущен через три дня. Игрок остается в числе подозреваемых в деле о поножовщине и нападении на родственника во время семейной вечеринки.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Аякс» 21 матч во всех турнирах. Игрок забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Квинси Промес — бывший игрок московского «Спартака». Голландец играл за красно-белых с 2014 по 2018 год, вместе с командой он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

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