Заподозренного в нанесении ножевых ранений экс-игрока «Спартака» отпустили

Арестованный по подозрению в нанесении ножевых ранений футболист амстердамского «Аякса» Квинси Промес отпущен из-под стражи. Об этом сообщается в аккаунте прокуратуры голландской столицы в Twitter.

По мнению окружного прокурора Амстердама, оснований для продления срока предварительного заключения нет. При этом расследование продолжается, а форвард остается в числе подозреваемых.

Промеса арестовали в воскресенье, 13 декабря. Игрока подозревают в нападении на родственника во время семейной вечеринки, прошедшей в июне.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Аякс» 18 матчей во всех турнирах. Игрок забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

Промес получил известность в России благодаря выступлениям за московский «Спартак». Голландец играл за красно-белых с 2014-го по 2018 год, вместе с командой он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Нидерландов Промес провел 47 матчей, в которых забил семь мячей.