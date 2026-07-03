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17:10, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Резкие высказывания Зеленского поставили под угрозу вступление Украины в ЕС

NZZ: Скандал вокруг Зеленского и Польши о героях ставит под угрозу вступление Украины в ЕС
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский серьезно оскорбил Польшу словами о том, что никто не будет приказывать Киеву, каких героев уважать. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

В публикации отмечается, что, хотя Зеленский не назвал ни имен, ни конкретных адресатов, польские политики сразу же почувствовали, что это обращение адресовано им, и восприняли это как провокацию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что он указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на ответственность за снижение напряженности в отношениях между странами и призвал решить эту проблему.

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