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Из жизни
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17:26, 3 июля 2026Из жизни

Объявленный мертвым ребенок «ожил» в морге

В США живого ребенка по ошибке объявили мертвым
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Art Stocker / Shutterstock / Fotodom

В штате Аризона, США, в морге нашли живым полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщает ABC 15.

В феврале ребенка экстренно доставили в медицинский центр, после того как он чуть не захлебнулся в бассейне. В больнице врач Ариан Туси объявил его мертвым, хотя медсестра смогла прощупать его пульс. Один из полицейских и вовсе слышал дыхание ребенка. По словам офицера, он сказал об этом Туси, но тот высокомерно отмахнулся от его слов.

Признаки жизни фиксировали и другие полицейские, даже когда ребенка отправили в морг. Однако Туси продолжал настаивать на своем вердикте. Об ошибке врача стало известно лишь через несколько часов. После этого судмедэксперты установили, что ребенок дышит.

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Его срочно доставили в детскую больницу. Там выяснилось, что долгие часы без медицинской помощи привели к повреждению мозга ребенка. Ему будет требоваться пожизненный уход. Дело направлено в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудники похоронного бюро спасли пожилого мужчину, которого врач признал умершим. Его родные обратились в полицию.

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