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17:17, 3 июля 2026Культура

Продюсер призвал бывшую жену Джигана петь патриотические песни

Продюсер Дворцов призвал блогершу Оксану Самойлову петь на тему патриотизма
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов оценил дебютный трек бывшей жены рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, блогерши Оксаны Самойловой. Его комментарий приводит Пятый канал.

Медиаменеджер отметил наличие вокальных данных у Самойловой, но назвал композицию «Мамми» недоработанной и легкомысленной. Он предположил, что к созданию трека был причастен Джиган. По словам Дворцова, песня может понравиться зумерам, но не рассчитана на взрослых поклонников.

«Мой совет Оксане личный — пересмотреть свой репертуар и уйти хотя бы немножко в лирику, в патриотическую направленность, в семейные ценности. Тогда ее не захейтят, тогда ее еще больше полюбят», — заключил продюсер.

Ранее Джиган заявил на фоне развода о желании делать что-то полезное для мира. По словам артиста, для него «время идет только на пользу». В первую очередь артист решил «отдать сына на фортепиано».

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