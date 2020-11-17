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В Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

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Фото: Pixabay

В Турции на фоне распространения коронавируса ввели частичный карантин в выходные дни. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00. В стране будут закрыты кафе и рестораны, однако доставка разрешена.

Еще одним шагом для борьбы с распространением COVID-19 стало решение закрыть до конца года все кинотеатры в стране.

В апреле Турция уже прибегала к практике введения комендантских часов в выходные дни. В Анкаре утверждают, что данные меры позволили взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране.

По последним данным, в Турции зарегистрировано 421,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли 11,7 тысячи человек, 359 тысячи пациентов выздоровели.

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