Эрдоган приказал закрыть кафе и рестораны в вечернее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что правительство приказывает ввести новые меры против коронавируса SARS-CoV-2: все предприятия, включая кафе и рестораны, будут закрываться каждый день в 10 вечера. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Закроются также парикмахерские, бассейны, кинотеатры, банкетные и свадебные залы. Как отмечает агентство, это решение было принято в то время, когда Турция переживает рекордную вспышку заболевания. Известно о том, что в понедельник, 2 ноября, в стране выявили более 2,3 тысячи новых инфицированных — однако отмечается, что турки сообщают в официальной статистике только о тех больных, у кого проявляются симптомы COVID-19.

Власти Франции в октябре пошли на более серьезные меры: президент Эммануэль Макрон ввел комендантский час с 21:00 до 06:00. Экономисты подсчитали, что это обойдется французам в два миллиарда евро.

По данным института Джонса Хопкинса, во Франции выявлено более 1,4 миллиона заболевших и насчитывается 37 тысяч летальных исходов из-за связанных с коронавирусом причин. Турция же сообщает о 379 тысячах зараженных и более чем 10 тысячах смертей.