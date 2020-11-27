Швейцария отказалась закрывать горнолыжные курорты

Власти Швейцарии отказалась закрывать зимние горнолыжные курорты, как это сделали многие европейские страны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Федерального департамента по внутренним делам и здравоохранению страны Ален Берсе. Его выступление транслировалось в Twitter.

Свою позицию он подкрепил тем, что в Швейцарии не такая острая ситуация с пандемией коронавируса, как в соседних государствах, поэтому курорты можно оставить открытыми, соблюдая на них все санитарные правила. По мнению чиновника, защитные меры при этом стоит усилить.

Берсе также отметил, что в этом вопросе Берну требуется диалог с соседями, так как ряд горнолыжных баз расположены одновременно на территории нескольких государств.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель пообещала договориться с главами европейских стран, чтобы закрыть все горнолыжные курорты на грядущую зиму. Однако до этого глава австрийского Минфина Гернот Блюмель отказал в закрытии курортов, подчеркнув, что в таком случае Евросоюзу придется компенсировать убытки этой отрасли.