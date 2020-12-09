Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на отказ Турции от покупки вакцины «Спутник V»
Глава центра Гамалеи отреагировал на отказ Турции от покупки «Спутника V»
Российский врач рассказал об опасности алкоголя после вакцинации от коронавируса
Ревнивый крокодил отомстил возлюбленной за встречу с соперником и попал на видео
Сестра рэпера Сереги пожаловалась на избиения и унижения со стороны брата
Россиянка рассказала правду об отдыхе в арабской стране в декабре
На юго-западе Москвы забил трехметровый фонтан из кипятка 
Россиянка увернулась от сорвавшегося уличного фонаря и попала на видео
Жену футболиста Тарасова высмеяли в сети за «приклеенный» на фото Mercedes
ФСБ показала фото готовившего вооруженную атаку на школу Тулы
Новости партнеров
Прослушать новость

Беглов назвал условие для смягчения ограничений из-за COVID-19 в Петербурге

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Беглов
Александр Беглов
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Введенные из-за пандемии ограничения в Санкт-Петербурге можно смягчить только при улучшении эпидемиологической ситуации, заявили в пресс-службе администрации города со ссылкой на губернатора Александра Беглова, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что на смягчение ситуации может повлиять снижение количества заболевших. При этом в случае ухудшения ситуации меры могут ужесточить.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала адекватными ограничительные меры в Санкт Петербурге, введенные из-за COVID-19. По ее мнению, они соответствуют сложившейся в городе эпидемиологической обстановке. Уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге уже вторую неделю находится на стабильно высоком уровне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор оценил ограничения из-за COVID-19 в Петербурге
Петербургским барам и кафе пригрозили уголовными делами
Губернатор Петербурга заявил о близости полного локдауна