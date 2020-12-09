Беглов назвал условие для смягчения ограничений из-за COVID-19 в Петербурге

Введенные из-за пандемии ограничения в Санкт-Петербурге можно смягчить только при улучшении эпидемиологической ситуации, заявили в пресс-службе администрации города со ссылкой на губернатора Александра Беглова, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что на смягчение ситуации может повлиять снижение количества заболевших. При этом в случае ухудшения ситуации меры могут ужесточить.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала адекватными ограничительные меры в Санкт Петербурге, введенные из-за COVID-19. По ее мнению, они соответствуют сложившейся в городе эпидемиологической обстановке. Уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге уже вторую неделю находится на стабильно высоком уровне.