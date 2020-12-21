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Роспотребнадзор посоветовал жителям Петербурга оставаться в городе

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Роспотребнадзор посоветовал жителям Санкт-Петербурга оставаться в городе. Об этом рассказала руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова в эфире телеканала «78», передает РИА Новости.

По ее словам, на данный момент ситуация в Петербурге напряженная, что обусловлено большой нагрузкой на систему здравоохранения. Представитель Роспотребнадзора посоветовала жителям Северной столицы пока не выезжать за его пределы.

Башкетова также порекомендовала туристам отказаться от поездок в Санкт-Петербург. Она рассказала, что в городе для этого были приняты ограничительные меры. При этом руководитель городского управления Роспотребнадзора отметила, что никаких официальных ограничений на выезд или въезд из других регионов в Санкт-Петербурге не вводилось.

Ранее первый заместитель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что стационары в городе работают на пределе своих возможностей. При этом Сарана добавил, что нет необходимости в перепрофилировании медицинских учреждений, которые оказывают плановую помощь.

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