Власти Петербурга рассказали о влиянии климата на распространение коронавируса

Распространению коронавируса в Санкт-Петербурге способствует климат. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор северной столицы Александр Беглов, передает «Интерфакс».

Он заявил, что сырой климат Петербурга «ругали во все времена» как способствующий развитию легочных заболеваний. При этом Беглов отметил, что регион, несмотря на численность, не является лидером по распространению инфекции. «У нас же еще и пневмония», — добавил градоначальник, отметив, что с конца ноября в городе наступает сезон простуд и ОРВИ.

Также Беглов рассказал, что ежедневно около 3,5–4 процентов коек в коронавирусных стационарах города остаются свободными. При этом до конца года планируется развернуть еще около двух тысяч мест, и «до Нового года мест для госпитализации больных коронавирусом городу хватит».

21 декабря Роспотребнадзор посоветовал жителям Санкт-Петербурга оставаться в городе. Руководитель городского управления ведомства Наталия Башкетова пояснила, что сейчас городская система здравоохранения столкнулась с большой нагрузкой. Также она порекомендовала туристам отказаться от поездок в Санкт-Петербург.

18 декабря первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается напряженной, стационары работают на пределе своих возможностей. При этом он добавил, что нет необходимости в перепрофилировании медицинских учреждений, которые оказывают плановую помощь.