В Роструде заявили о ненужности блогеров

Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что российской экономике нужны «не блогеры, а станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства». Такое мнение он высказал в интервью телеканалу НТВ.

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Он добавил, что одни из самых высокооплачиваемых вакансий — в добывающей отрасли. Речь идет о горных инженерах и инженерах по оборудованию. Второе место по уровню зарплат занимают пилоты воздушных судов. Иванков отметил также, что топ-менеджмент опережает станочников с точки зрения заработка, предположив, что это не всегда правильно.

Глава Роструда, кроме того, отметил, что в период с 1 февраля по 1 марта задолженность по зарплатам в России снизилась на 67 миллионов. На 1 февраля, по данным Росстата, суммарная просроченная задолженность в стране составила почти два миллиарда рублей.

В прошлом году российские блогеры опередили газеты и журналы по рекламным доходам. Их рекламные доходы в Instagram и YouTube превысили 11 миллиардов рублей, пишет РБК.

Ранее в HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые должности в Москве и других российских городах. В столице список возглавляет вакансия коммерческого партнера в нефтехимической отрасли. Его зарплата составляет 500 тысяч рублей. Следующим идет стоматолог-хирург-имплантолог с зарплатой от 300 до 750 тысяч рублей