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Жириновский призвал дать россиянам еще неделю отдыха

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Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал добавить к отпуску россиян дополнительную неделю отдыха, которую они смогут использовать тогда, когда им самим удобно. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Дополнительные семь дней, по мнению Жириновского, можно будет использовать, исходя из собственных предпочтений. «Кто привык отдыхать на Новый год — пусть берет в начале января. А кому в это время нечем заняться — он возьмет в мае и поедет на дачу на все каникулы. Главное, дать людям свободу в этом вопросе», — заявил политик.

Он добавил, что такая инициатива поможет избежать неудобств, которые возникают при затяжных каникулах у всей страны. В числе таких неудобств он назвал «алкогольный всероссийский марафон» и последующий «скачок смертности в январе», а также застой промышленности на полмесяца. «Каникулы распределятся по году равномерно, и все будут только в выигрыше от этого», — заявил депутат.

Ранее Жириновский уже предлагал закрепить в Трудовом кодексе обязательные новогодние выходные с 1 по 3 января, а оставшиеся от этих праздников дни использовать по своему усмотрению.

23 апреля президент Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая в России нерабочими.


Предыстория: Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая
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