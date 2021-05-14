Раскрыт способ предотвратить новую пандемию

Международная группа ученых раскрыла эффективный способ предотвратить новую пандемию и снизить заболеваемость респираторными инфекциями, что можно сделать с помощью улучшения вентиляции помещений. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Около двух недель назад ВОЗ признала, что коронавирус SARS-CoV-2 преимущественно распространяется по воздуху через аэрозоли. В новой статье исследователи призывают международную организацию и другие руководящие органы расширить рекомендации по качеству воздуха в помещениях, включив в них болезнетворные патогены, передающиеся воздушно-капельным путем. По мнению специалистов, такая смена парадигмы должна быть аналогична той, что произошла в XIX веке, когда в городах стали появляться усовершенствованные системы водоснабжения и централизованная канализация.

В начале XX века американский эксперт по общественному здравоохранению Чарльз Чапин заявил, что передача по воздуху возбудителей респираторных инфекций невозможна, поскольку патогены находятся в крупных каплях, которые быстро оседают на поверхности. Лишь в 1945 году Уильям Уэллс посетовал на то, что были приложены огромные усилия по дезинфекции воды и соблюдении качества продуктов питания, но ничего не было сделано для профилактики воздушно-капельных инфекций из-за прежних заблуждений.

По словам ученых, проектировать здания и вентиляцию необходимо с тем расчетом, чтобы снизить риск инфицирования людей в помещениях. Хотя существуют правила безопасности в отношении химических веществ, таких как окись углерода, в настоящее время нет руководящих принципов, которые обеспечивают стандарты для смягчения воздействия бактерий или вирусов в воздухе помещений на человека.