В Мордовии прошел межрегиональный этнический забег

На территории Мордовии прошел межрегиональный этно-забег Tavla Trail. Об этом сообщает «ГТРК Мордовия».

Известно, что в мероприятии участвовали 37 спортсменов из Мордовии, Пензенской и Нижегородской областей. Легкоатлеты пробежали 17 километров по пересеченной местности недалеко от села Подлесная Павла — начало трассы было у музея эрзянской культуры и быта «Этно кудо».

Организатор забега Андрея Соломкина подчеркнул, что место для проведения забега было выбрано не случайно — по его словам, живописные окрестности эрзянской деревни Подлесная Тавла наглядно демонстрируют участникам мордовский колорит и красоту природы.

Помимо этого, спортсмены познакомились с творчеством тавлинских резчиков, поучаствовали в традиционных эрзянских забавах: подбрасывании деревянного мяча и поднятии бревна. Каждый легкоатлет также получил за забег медаль, выполненную в этническом стиле — лепесток мордовской розетки, вырезанный из дерева и украшенный «тавлинским солнечным конем».

Организаторы пообещали в следующем году добавить в программу мероприятия выступления фольклорных коллективов и мастеров народных промыслов, а также выразили надежду, что забег будет проводиться каждый год, причем в более масштабном формате.

«Мы видим, что первоначальное недоумение — как можно связать какую-то познавательную часть и беговое событие — оно сейчас отмелось, и люди, наоборот, хотят продолжать эту традицию», — заявил Соломкин.

Ранее в июле в Бурятии стартовал заплыв в поддержку экологии озера Байкал. Мероприятие прошло в понедельник, 12 июля, в селе Выдрино Кабанского района Бурятии. В нем приняли участие восемь пловцов из разных стран — спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 120 километров, ориентировочное время ее прохождения — 30 часов.