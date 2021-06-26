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Глава Алтая встретился с молодежными активистами

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Фото: Пресс-служба Республики Алтай

Глава республики Алтай Олег Хорохордин накануне Дня Молодежи встретился с активистами: членами волонтерских движений, военно-патриотических клубов, а также с победителями конкурсов и соревнований. Об этом он написал в своем Instagram.

«В начале встречи мы вместе провели забег на стадионе "Спартак". После этого в легкой, неформальной обстановке обсудили дальнейшее развитие спорта в нашем регионе, поддержку детских, молодежных и творческих объединений, создание центров для проведения досуга и творческой деятельности, в целом поговорили о точках роста и перспективах региона», — рассказал губернатор.

По словам Хорохордина, в регионе проживает порядка 58 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
«Это инициативные и амбициозные люди со своими проектами, целями, определенными жизненными установками. По сути, это та часть населения, которая будет развивать Республику Алтай», — цитирует его пресс-служба республики.

Губернатор, в частности, отметил важность работы добровольцев: в прошедшем году в пик пандемии порядка 1000 волонтеров помогли 20 тысячам пожилым людям в доставке продуктов питания и лекарств. Олег Хорохордин поздравил всех с наступающим праздником и пожелал собравшимся успехов во всех начинаниях, больших проектов, амбициозных целей и их воплощения в жизнь.

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