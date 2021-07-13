В Приморье пройдет «Хоровод дружбы»

В Приморье в сентябре пройдет фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»

В Приморье 11 сентября пройдет фестиваль «Хоровод дружбы». Об этом сообщает PRIMPRESS.

Мероприятие приурочат к празднованию 155-й годовщины со дня образования Уссурийска.

По традиции открытый краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» проходит в Приморском крае осенью. Основной целью его проведения является возрождение и поддержка народных традиций, формирование атмосферы взаимопонимания и толерантности.

В фестивале каждый год участвуют девять национальных диаспор края, профессиональные самостоятельные коллективы, отдельные исполнители и мастера декоративно-прикладного творчества.

В этом году хоровод пройдет не на одной территории, а на площадках нескольких сел Уссурийского городского округа – в Корсаковке, Алексей-Никольском, Новоникольске, Воздвиженке, Раковке, Баневурово и Пуциловке.