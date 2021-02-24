В Мурманской области ослабили коронавирусные ограничения. Возобновляется работа аквапарков, саун, соляриев и детских игровых центров. Об этом сообщил оперштаб региона, передает РИА Новости.

Также в этих объектах можно вновь использовать купели и бассейны, отметили в оперштабе. Аквапарки после частичного снятия ограничений могут принять не более чем 75 процентов посетителей от общей загрузки.

С 50 до 75 процентов увеличилась допустимая загрузка бассейнов. Кроме того, увеличивается допустимое количество человек в рамках торжеств, проводимых в кафе, с 10 до 25.

Ранее стало известно, что Мурманск вошел в десятку самых комфортных городов России. Также в список попали Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа. Последние места в списке заняли Чита, Армавир, Бийск, Улан-Удэ и Уссурийск.