Четыре города России оказались комфортнее Москвы для жизни

Четыре города России — Краснодар, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург — оказались комфортнее Москвы для жизни. Это следует из рейтинга самых комфортных и доступных городов России института территориального планирования «Урбаника», с результатами которого ознакомился РБК.

Москва за год поднялась в рейтинге с 52-го на 5-е место. За основу взяты данные за 2019-й год, поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год пока не подведены.

В первую десятку по комфорту и качеству жизни также вошли Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа. Последние места в списке заняли Чита, Армавир, Бийск, Улан-Удэ и Уссурийск.

Специалисты также проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в расчете на среднюю зарплату. Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень. Последние места, по версии «Урбаники», заняли Армавир, Севастополь и Уссурийск. К наиболее комфортным с точки зрения качества среды урбанисты отнесли Краснодар, Тюмень и Самару. На последнем месте по этому показателю оказалась Чита.

Институт использовал при составлении рейтинга данные Росстата, информацию МВД, консультантов рынка недвижимости, а также климатические показатели местности.

Ранее россияне назвали города с лучшей заработной платой в их сфере. Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям. Так, 86 процентов участников опроса заявили, что в их сфере лучшую зарплату получить можно только в столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург (29 процентов), затем идет Новосибирск (7 процентов).

Мегаполисами с лучшей экологией россияне считают Тюмень и Казань, а самыми загрязненными городами — Тольятти и Рязань.